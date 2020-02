PSG : Neymar disjoncte, Paris le défend quand même

Dans : PSG.

Malgré la victoire du Paris Saint-Germain, Neymar a véritablement pété un câble dimanche soir en récoltant bêtement un second carton jaune dans le temps additionnel.

Résultat des courses : le n°10 du PSG a été expulsé et manquera donc le voyage à Dijon la semaine prochaine. Mercredi, Neymar connaîtra sa sanction définitive, qui pourrait être étendue à deux matchs fermes. Assurément, il s’agirait d’un énorme coup dur pour l’ancienne star de Barcelone dans la préparation du match retour contre Dortmund quand on sait que Neymar avait regretté son manque de rythme à l'issue du match aller. « C’est dur de rester quatre matches sans jouer. Malheureusement ce n’était pas mon choix, c’était quelque chose du club, des médecins » pestait notamment Neymar après la défaite en Allemagne.

Son coup de sang à la fin du match à Bordeaux risque donc de coûter très cher au joueur et au PSG. Toutefois, son entraîneur Thomas Tuchel a souhaité le défendre après la victoire acquise contre Bordeaux au Parc des Princes. « On doit parler de toute l’action. Il fait un un contre un contre son adversaire et qu’est-ce qu’il fait ? Je n’ai jamais vu ça. Le Bordelais une faute sur 5-10 mètres. Le 4e arbitre est sur le terrain et il n’y a pas de carton jaune. Le match continue avec le 4e arbitre sur le terrain. Je n’ai jamais vu ça. Le deuxième carton jaune, oui. Il en avait déjà un. Ce n’était pas nécessaire mais c’est aussi un humain, il était énervé après cette situation juste avant. Il a fait cette 2e faute, OK, 2e carton jaune. Mais le gars qui fait la faute avant n’a pas eu de carton jaune et avec l’arbitre, la situation était vraiment bizarre » a pesté Thomas Tuchel, pour qui la confusion a régné durant cette action qui s’est finalement conclue sur le carton rouge de Neymar. Espérons pour le PSG que le Brésilien n’écopera que d’un match ferme…