PSG : Neymar de retour au Barça, on ne rigole plus en Catalogne

Chaque semaine, ou presque, depuis que Neymar a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain, un média espagnol annonce que la star brésilienne s'ennuie au PSG et va tout faire pour revenir au Barça. Alors que l'on est en plein débat sur le départ possible d'Adrien Rabiot librement en fin de saison pour l'ogre catalan, Ernesto Valverde a tordu le cou à d'éventuelles négociations en cours pour ce come-back de Neymar au FC Barcelone.

Pour l'entraîneur de la formation barcelonaise, tout cela n'existe pas et jamais le Barça ne se permettra cela. « Nous sommes très stricts sur ce sujet. Neymar est un grand joueur, de classe mondiale qui fait partie d’une autre équipe. Rien de plus. Je vous garantis que personne ne m’a appelé à ce sujet. Nous voyons des informations surgir mais nous respectons beaucoup le PSG », a indiqué, ce samedi, Ernesto Valverde, qui sait que récemment le Paris SG a reproché à Barcelone d'avoir négocié en douce avec le clan Rabiot, ce qui avait provoqué un début de polémique. Quoi qu'il en soit, le retour de Neymar au Barça ressemble surtout à un fantasme médiatique peu crédible et qui a surtout pour but d'essayer de déstabiliser le joueur et Paris.