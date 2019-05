PSG : Neymar boss du Paris SG, Mbappé un peu jaloux ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

« Ce sera peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités, peut-être avec le PSG, je l’espère avec grand plaisir, ou peut-être ailleurs dans un nouveau projet ». Dimanche soir, Kylian Mbappé a jeté un énorme froid sur son avenir lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Evidemment, l’international français fait parler en ce début de semaine, son possible départ au Real Madrid étant dans tous les esprits. Dans ses colonnes, le journal L’Equipe est revenu sur cette prise de position inattendue du champion du monde. Et pour le quotidien national, Paris va bientôt devenir trop petit pour Neymar et Kylian Mbappé. Explications…

« Cette sortie intervient quelques jours après qu’un débat a agité le microcosme parisien sur la volonté de Neymar d’affirmer son leadership dans les prochains mois. En concurrence avec la star brésilienne, notamment pour le Ballon d’Or, derrière les sourires et la bonne entente de façade, Mbappé veut montrer qu’il faut aussi compter avec lui pour être un futur leader du PSG » explique le média, pour qui Kylian Mbappé souhaite clairement être au centre du projet parisien. « En faisant cette déclaration, l’ex-Monégasque met aussi la pression sur les dirigeants. Il sait que ses prises de parole sont décortiquées et attendues » précise L’Equipe, pas forcément optimiste au sujet de l’avenir de Mbappé.