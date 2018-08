PSG : Neymar au Real au mercato, l’Espagne compte les jours

Dans : PSG, Mercato.

Il ne se passe pas une journée sans que la presse espagnole n’évoque une arrivée majeure au Real Madrid.

Et souvent, cela concerne un départ du PSG. La possibilité de signer Kylian Mbappé en cas de problème entre le champion de France et l’UEFA sur le fair-play financier dans les prochains jours, le désir de piquer Adrien Rabiot au nez et à la barbe du FC Barcelone, et désormais la signature quasiment attendue de Neymar au sein de la Maison Blanche… un jour ou l’autre. Ce jeudi, c’est Marca qui évoque les huit jours restants avant la fin du marché des transferts. Et pour le journal madrilène, les dirigeants sont satisfaits de leur effectif actuel, et estiment qu’il n’y a qu’un seul joueur pour qui un effort financier serait intéressant à effectuer pour améliorer l’équipe : Neymar.

Marca explique ainsi que, durant l’été, le Real Madrid a tenté sa chance pour plusieurs stars offensives : Eden Hazard, Harry Kane ou Mauro Icardi. Mais devant les montants demandés, le champion d’Europe n’a pas insisté, préférant conserver sa cagnotte de 300 ME pour le seul et l’unique Neymar. « Le Brésilien sera toujours le premier nom de la liste de Pérez, et il le restera », prévient ainsi le quotidien madrilène, pour qui le PSG ne pourra pas être forcé de vendre Neymar dans les prochains jours. Mais Paris peut se considérer prévenu, le grand objectif du Real Madrid pour les prochains mois, est et sera toujours Neymar.