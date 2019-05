PSG : Neymar appelle Zahavi, il rêve du Real Madrid

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Neymar est-il maudit au Paris Saint-Germain ? Cette idée pourrait commencer à entrer dans la tête du Brésilien, qui s’est à chaque fois blessé gravement au moment où son club comptait sur lui pour passer un cap en Ligue des Champions. Deux ans de présence, et deux saisons qui gardent un goût amer, tant le numéro 10 du PSG a survolé la Ligue 1 quand il était apte, mais a manqué les grands rendez-vous où il était le plus attendu. Malgré cela, le joueur et son entourage maintiennent que le contrat qui le lie à Paris sera respecté, et qu’il est hors de question d’envisager un transfert sans avoir réussi à faire grandir le club. Néanmoins, selon Le10Sport, toutes ces déclarations rassurantes prononcées notamment par le père de Neymar ne sont qu’un écran de fumée.

Le joueur aurait chargé ses représentants de travailler sur une porte de sortie, dans le but de rejoindre le Real Madrid de Zinedine Zidane bien évidemment. Même Pini Zahavi, le super agent qui a permis son arrivée au PSG en provenance du FC Barcelone, serait dans le coup pour planter ce véritable coup de poignard aux dirigeants parisiens. Mais malgré ces tentatives supposées, difficile d’imaginer que Nasser Al-Khelaïfi ouvre la porte à une sortie de sa superstar mondiale, qui a en tout cas permis à son club de franchir un cap énorme sur le plan commercial, même si cela reste secondaire aux yeux des supporters par rapport à la réussite sportive.