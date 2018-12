PSG : Ndombele pour remplacer Rabiot à Paris, ça chauffe !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, OL.

Désormais international tricolore, Tanguy Ndombele pourrait bien ne pas passer des années à l'Olympique Lyonnais, puisque le milieu de terrain révélé sous le maillot d'Amiens et que l'OL a eu la bonne idée de faire signer a tapé dans l'oeil de grosses cylindrées. Si Pep Guardiola a récemment reconnu être épaté par Ndombele, et si l'été dernier Tottenham a déjà mis 40ME sur la table pour convaincre Lyon de céder son joueur, le club rhodanien devant reverser 20% d'une éventuelle plus-value à l'ASC, les Spurs ont été reconduits vers la sortie, mais pourraient revenir à la charge, tout comme Chelsea et Manchester United. Selon France-Football, José Mourinho adore le profil de Tanguy Ndombele et pourrait demander à ses dirigeants de faire l'effort financier nécéssaire...s'il reste manager de Man Utd.

Mais l'hebdomadaire footballistique affirme surtout que le Paris Saint-Germain est vraiment entré dans la danse et peut croire en ses chances. « Depuis l'été, Antero Henrique, le directeur sportif du PSG a sondé l’entourage du joueur. Cette piste serait en train de se réchauffer au regard de l’évolution du dossier Adrien Rabiot », affirme France-Football, qui voit bien le Paris SG laisser filer Adrien Rabiot pour lui préférer Tanguy Ndombele. Reste tout de même que le milieu lyonnais a un prix et Jean-Michel Aulas n'est pas du genre à faire un prix à Nasser Al-Khelaifi, son « ami » qatari.