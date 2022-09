PSG : Navas doit virer Donnarumma, il n'a plus le choix

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Numéro 2 dans la hiérarchie du Paris Saint-Germain, Keylor Navas ronge son frein sur le banc des champions de France. Et l'avenir s'assombrit pour le gardien du but du Costa Rica.

Christophe Galtier a décidé de trancher dans le vif, prenant des responsabilités, ce que Mauricio Pochettino n’avait jamais voulu faire, c’est bien Gianluigi Donnarumma qui sera le portier titulaire du PSG, Keylor Navas devenant sa doublure. Et même si le gardien de but international italien a parfois affiché quelques faiblesses dans son jeu au pied, ce qui hélas se répète, son entraîneur n’a pas l’intention de renverser la hiérarchie décidée avant le début de saison. Conscient que son statut lui vaudrait de rester sur le banc parisien tout au long de la saison, à l’exception peut-être de la Coupe de France, le portier costaricien s’est montré à l’écoute du marché des transferts. Pendant longtemps, on a même pensé que Keylor Navas allait rebondir du côté de Naples, le club italien négociant longtemps avec Nasser Al-Khelaifi pour se faire prêter Navas. Mais les discussions n’ont pas abouti, pas plus que la rumeur de dernière minute qui envoyait l’ancien Madrilène à l’Olympiakos.

Naples ne veut plus de Navas

Cependant, pour Keylor Navas, on évoquait un départ possible lors du marché hivernal des transferts, une fois le Mondial joué et la première partie de saison terminée. La presse italienne expliquait même ces derniers jours que Naples allait revenir à la table des négociations et finaliser cette fois un accord avec le PSG. Mais tout cela vient de voler en éclats puisque ce dimanche la Gazzetta dello Sport annonce qu’Aurelio de Laurentiis a définitivement tourné la page. Le président du Napoli, actuel leader de la Serie A, va offrir une prolongation de contrat à Alex Meret, doublure de Donnarumma en équipe d’Italie, dont l’engagement s’achève en fin de saison. Les performances de Meret en championnat et en Ligue des champions ont poussé les dirigeants napolitains à miser sur le gardien formé à l’Udinese, et donc à tourner le dos à Keylor Navas. Cette prolongation d’Alex Meret devrait être officialisée dans les prochains jours, affirme le quotidien sportif italien.

Pour Keylor Navas, la seule solution de retrouver du temps de jeu cette saison est donc de déloger Gianluigi Donnarumma de son poste de titulaire au PSG. Et ce n’est pas gagné d’avance tant le gardien italien bénéficie d'une confiance absolue de son entraîneur, lequel ne trouve jamais rien à redire aux performances du numéro 99 même quand il y a clairement quelques soucis. Il est vrai que le champion d'Europe avec l'Italie a 23 ans et encore 4 ans de contrat avec Paris, ce qui lui confère un statut de joueur d'avenir, là où Navas représente un peu le passé quelles que soient ses qualités.