PSG : Nasser Al-Khelaïfi prend une décision radicale pour Van de Beek

Dans : PSG, Mercato.

Unique buteur lors du match aller contre Tottenham en Ligue des Champions, Donny Van de Beek est l’une des nombreuses pépites du club néerlandais à être demandée sur le marché des transferts.

Le PSG, qui suivait déjà le joueur en décembre mais n’avait pas réussi à le faire signer, est toujours sur les rangs et est même annoncé très chaud. Mais ce mercredi, Le Parisien vient mettre un énorme coup de frein à cette piste, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, car aussi bien l’agent du joueur que le club néerlandais ont démenti des contacts poussés avec le PSG, mais aussi parce que le club de la capitale a décidé de faire les choses dans l’ordre cet été.

Et la priorité des priorités est de faire signer un milieu défensif, ce qui explique pourquoi toutes les forces vives de l’état-major sont tournées vers le recrutement d’Allan. Pour le reste, cela attendra, d’autant plus qu’avec ses prestations contre le Real Madrid, la Juventus et Tottenham, la cote de Van de Beek explose complètement. Pour éviter de vendre tout le monde, l’Ajax Amsterdam est tenté de lui accoler un prix de 60 ME, ce qui pourrait tout de même refroidir quelques prétendants. Pas forcément le PSG, qui apprécié le profil du joueur, mais attend aussi de voir comment les départs vont se négocier pour passer à l’action dans un dossier qui n’est donc pas jugé comme prioritaire par Nasser Al-Khelaïfi.