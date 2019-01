PSG : Moins cher que jamais, Kurzawa face à un choix crucial

Dans : PSG, Mercato.

Absent de la première partie de saison, Layvin Kurzawa a une énorme carte à jouer désormais au Paris Saint-Germain.

A l’heure où Juan Bernat a logiquement gagné sa place sans la moindre concurrence, le Français se voit proposer de jouer les seconds couteaux. Impossible pour l’ancien monégasque de sortir les muscles à l’heure actuelle, entre son comportement parfois pointé du doigt et ses blessures, il revient donc timidement aux affaires. Le but avoué est de retrouver du temps de jeu, de terminer la saison en se refaisant une santé pour, pourquoi pas, enfin aller chercher une place de titulaire indiscutable plus de trois ans après son arrivée. Le chemin est encore long, et il pourrait même rapidement être plus sinueux que prévu.

En effet, comme le rappelle Le Parisien, l’arrière gauche est en fin de contrat en juin 2020, et il a reçu une belle marque de confiance de ses dirigeants en se voyant proposer une prolongation de deux ans. Pour le moment, Layvin Kurzawa, loin d’être en position de force dans les négociations, n’y a pas répondu. Il attendra certainement de voir le déroulement de cette saison, puisqu’un beau rebond l’aiderait à retrouver un peu de prestige, lui qui, selon le quotidien francilien, possède une valeur plus faible que jamais sur le marché des transferts. Dur pour un joueur acheté 23 ME en 2015, et qui était alors un international français en puissance.