PSG : Meunier entre dans la mêlée et défend Rabiot

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Avant de partir en vacances pendant la trêve hivernale, Thomas Meunier a tenu à défendre Adrien Rabiot.

En l'espace de quelques mois, Adrien Rabiot est passé du statut de chouchou à celui de paria au sein du Parc des Princes. Le 24 novembre dernier, alors qu'il réalisait sûrement sa meilleure performance de la saison face à Toulouse (1-0), le milieu de terrain a essuyé les sifflets de certains ultras parisiens. C'est donc avec cette image plus qu'écornée que le joueur de 23 ans va quitter son club formateur. Vu qu'il refuse de prolonger son contrat depuis plusieurs mois, Rabiot risque de partir libre en juin prochain. Un sacré camouflet qui cause du tort à la direction francilienne. Autant dire que tous les suiveurs du PSG vont avoir du mal à digérer le départ de leur Titi. Ce que Thomas Meunier ne comprend pas forcément, lui qui estime que les supporters ne doivent pas oublier ce que Rabiot a apporté à la formation parisienne pendant six saisons.

« Rabiot ? Je trouve que les critiques sur les réseaux sociaux sont très ingrates, injustes. C'est un jeune du club. Il a montré plus d'une fois qu'il était concerné par le Paris SG, à tous moments. Quand il mettait Messi dans sa poche ici au Parc des Princes, c'était le joueur qu'on ne pouvait jamais perdre... Je pense que les supporters sont tristes de perdre un joueur comme ça », a lancé, en zone mixte, le défenseur du PSG, qui monte donc au créneau pour soutenir son coéquipier dans cette dure épreuve. Mais s'il voulait vraiment quitter Paris, Rabiot aurait pu s'y prendre autrement pour remercier son club, avec une prolongation de contrat suivie d'un transfert par exemple. Surtout qu'à cause de cette situation, le PSG, qui est toujours dans le viseur du fair-play financier de l'UEFA, va passer à côté d'un chèque de 50 millions d'euros...