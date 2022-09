PSG : Messi, Neymar, Mbappé, l'Europe va trembler

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après une première saison difficile, Lionel Messi a retrouvé un bon niveau avec le Paris Saint-Germain. L’Argentin s’éclate aux côtés de son ami Neymar, sans oublier Kylian Mbappé.

Il aura fallu attendre une saison pour voir le vrai Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Parti en larmes, l’ancien joueur du FC Barcelone ne semblait pas adapté ni épanoui pour ses premiers mois dans la capitale. L’Argentin évoluait loin de son meilleur niveau et suscitait pas mal d’interrogations sur sa capacité à rebondir. Des questions auxquelles le septuple Ballon d’Or a finalement répondu sur et en dehors du terrain.

Messi ravi au sein de la MNM

« Pour ma première saison à Paris, ça n'a pas été évident car je découvrais un nouveau club, un nouveau cadre de vie avec ma famille pour la première fois dans ma carrière, a expliqué Lionel Messi dans un entretien avec Hristo Stoïchkov, diffusé par la chaîne mexicaine TUDN. Mais je suis resté confiant car je savais que cette saison je serais mieux adapté, mieux préparé. Avec une énorme envie d'en profiter, de m'éclater. » D’autant que le meneur de jeu a retrouvé des automatismes avec son ami Neymar, sans mettre de côté Kylian Mbappé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Avec Ney, on se connaît par cœur, on s'est éclatés ensemble au Barça pendant plusieurs saisons et j'aurais aimé plus encore, a confié le Parisien. Et puis la vie nous a permis de nous retrouver à Paris. Je suis enchanté de jouer avec lui, de le côtoyer au quotidien. Comme Kylian, une vraie bête sur le terrain, super fort dans les duels en un contre un, qui cherche les espaces, qui va très vite et qui a un très grand sens du but. C'est un joueur très complet, comme il l'a déjà démontré, et qui figurera pour des années encore parmi les tout meilleurs au monde. » Mieux rodé, ce trio permettra peut-être au Paris Saint-Germain d’enfin briller en Europe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« L'objectif du PSG depuis quelques années, tout le monde le sait, est de gagner la Ligue des Champions. La saison passée, l'élimination face au Real Madrid fut très dure à digérer parce que l'on avait disputé deux gros matchs et que cela s'est joué sur des détails. La saison actuelle est atypique, avec une Coupe du monde en pleine saison, mais la C1 reste l'objectif principal du PSG. C'est une compétition compliquée à gagner, le meilleur ne l'emporte pas toujours, et cela peut se jouer sur pas grand-chose. Nous nous préparons au mieux pour pouvoir affronter toutes les situations et être à la hauteur », a annoncé Lionel Messi, dont le dernier sacre en Ligue des Champions remonte à 2015 avec Neymar.