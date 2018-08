PSG : Menace, forcing, le dossier Rabiot au bord du clash !

Dans : PSG, Mercato.

Revenu affuté et rapidement performant après ses vacances, Adrien Rabiot semblait décidé à mettre son été sulfureux de côté pour se concentrer sur sa saison avec le PSG.

Si sportivement, le milieu de terrain remplit parfaitement sa mission, ce qui est tout de même le principal, en coulisses, les discussions autour de sa prolongation font dégoupiller. Par le biais de sa mère et représentante, le Parisien refuse toujours de signer ce fameux nouveau contrat. Pourtant, le club de la capitale a fait de gros efforts financiers pour s’aligner sur les conditions proposées par le FC Barcelone, qui souhaite recruter le joueur. Mais cette offre ne serait désormais plus suffisante selon Paris United, pour qui le joueur demanderait une nouvelle hausse de salaire pour atteindre les 9 ME par an car… le FC Barcelone a haussé son offre de son côté.

Un incroyable jeu de poker menteur, mais le forcing d’Eric Abidal, nouveau directeur sportif du club catalan, fait clairement des ravages dans le clan Rabiot. Une attitude qui a mis hors de lui Antero Henrique, qui a « menacé de le mettre sur le banc s’il ne se pliait pas aux règles », affirme le média parisien. Pas de quoi calmer le jeu, surtout que de son côté, Rabiot ne souhaite pas prolonger sur le très long terme, et ne veut pas entendre parler d’un contrat de plus de deux ans. Autant dire que le dossier n’a pas fini d’occuper les dirigeants parisiens, même si Nasser Al-Khelaïfi tente de raisonner tout le monde pour trouver un accord convenable.