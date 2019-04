PSG : Menacé au Bayern, un cadre veut s’inviter au mercato parisien

Dans : PSG, Bundesliga, Mercato.

En pleine reconstruction de son effectif, le Bayern Munich va sûrement enregistrer de nombreuses arrivées. Mais aussi quelques départs.

Plusieurs cadres risquent de se sentir visés à l’image de Mats Hummels, qui constate que ses dirigeants s’attaquent au secteur défensif. Rappelons effectivement que le champion d’Allemagne a déjà obtenu les signatures des Français Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, tous les deux capables d’évoluer en charnière. Pas de quoi rassurer le défenseur central de 30 ans qui attend de s’entretenir avec ses supérieurs pour connaître leurs intentions.

En attendant, Sport1 croit savoir que l’Allemand envisage tous les scénarios, y compris l’hypothèse d’un départ cet été. Dans ce cas, sa préférence irait à l’étranger puisqu’il aurait coché l’Espagne et l’Angleterre parmi ses possibles destinations, ainsi que la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain ! Après les rumeurs Raphaël Varane, Kalidou Koulibaly et Matthijs de Ligt, on sait que le club francilien souhaite renforcer sa défense centrale. Reste à savoir si le coach Thomas Tuchel validerait la piste Hummels, avec qui la collaboration a été difficile au Borussia Dortmund…