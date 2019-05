PSG : Mbappé successeur de Messi, le plan secret est prêt !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Kylian Mbappé l'a dit et répété, il jouera toujours au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Mais cela n'empêche pas les rumeurs de continuer de circuler sur l'avenir du champion du monde français, lequel jouit toujours d'une image XXL sur toute la planète football. Alors que Kylian Mbappé a souvent été cité du côté du Real Madrid, même si Zinedine Zidane a refusé d'évoquer précisément le cas de l'attaquant du PSG, Don Balon affirme de son côté que plus discrètement le FC Barcelone avance ses pions dans ce dossier, histoire de ne pas affoler le marché trop tôt.

Le média espagnol explique que les dirigeants du Barça veulent faire de Kylian Mbappé le successeur sur le long terme de Lionel Messi et qu'ils n'envisagent donc pas de faire venir le champion du monde du Paris SG avant 2021. Le but est à la fois de permettre à Mbappé d'être proche de la fin de son contrat au PSG afin de négocier plus aisément, mais également de l'associer à Lionel Messi lorsque ce dernier entamera la dernière ligne droite de sa carrière, laquelle se fera évidemment à Barcelone. Lionel Messi et Kylian Mbappé pourraient alors cohabiter quelques années, avant que l'Argentin confie les clés du jeu barcelonais au joueur français. Cependant, si du côté du FC Barcelone on pense que l'attaquant du Paris Saint-Germain peut craquer pour cette possibilité de devenir le patron du Barça, on sait également que le Real Madrid est prêt à dépenser une montage d'or pour s'offrir avant 2021 Kylian Mbappé. La bataille s'annonce tendue entre les deux géants de la Liga...et le Paris SG, qui n'a probablement pas l'intention de voir partir de sitôt Kylian Mbappé.