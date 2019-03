PSG : Mbappé parle du mercato, et c'est tout sauf du pipeau !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

« Je pense que je serais à Paris la saison prochaine, c’est sûr même. C’était déjà acté avant, mais avec tous les problèmes que va engendrer cette élimination, ça ne sert à rien que ma situation personnelle vienne en rajouter. Voilà, c’est clair et c’est précis ». Sur le plateau de Téléfoot dimanche, Kylian Mbappé scellait son avenir, avec une déclaration très claire sur la suite de sa carrière. Mais du côté des observateurs et de certains supporters, on se méfiait de cette annonce très précoce, alors que le marché des transferts est encore loin. Coup de communication ou décision déjà actée ? La question pouvait se poser.

Mais à en croire les informations obtenues par L’Equipe, le clan Mbappé a bel et bien entériné la décision de rester au moins une saison supplémentaire au PSG. « Ce n’est pas qu’un coup de com. Le numéro 7 n’a aucune intention d’abréger son aventure avec le PSG, dont il dit en privé vouloir marquer l’histoire » affirme le quotidien national dans ses colonnes ce lundi. Reste maintenant à savoir si Kylian Mbappé et ses partenaires du Paris Saint-Germain parviendront à marquer l’histoire du club la saison prochaine. Pour cela, il faudra enfin réaliser un grand parcours en Ligue des Champions.