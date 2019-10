PSG : Mbappé meilleur attaquant du monde, le verdict tombe

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Remplaçant au coup d’envoi, Kylian Mbappé a illuminé le match entre le Paris Saint-Germain et le FC Bruges, mardi soir en Ligue des Champions.

Et pour cause, l’international tricolore a marqué trois buts et délivré une passe décisive en l’espace de 38 minutes. De quoi impressionner les observateurs, mais également la victime du soir. En conférence de presse, l’entraîneur de Bruges a sans surprise été dithyrambique au moment de commenter la performance incroyable du champion du monde 2018. Cela ne fait aucun doute, selon Philippe Clement, Kylian Mbappé fait partie des meilleurs attaquants de la planète.

« Mbappé peut profiter du travail effectué par ses équipiers pendant l'heure précédente. Mais c’est le meilleur attaquant d'Europe ou du monde, en tout cas pour son âge. C'est un talent exceptionnel, d’un autre monde » a indiqué l’entraîneur du FC Bruges, bien conscient que ses défenseurs ne pouvaient pas faire grand-chose face à la vitesse et au talent au-dessus de la moyenne d’un Kylian Mbappé qui a tout simplement détruit la défense adverse durant son passage sur le terrain en seconde période. Les défenseurs de l’Olympique de Marseille, qui affronteront le natif de Paris dimanche soir au Parc des Princes lors de la onzième journée de Ligue 1, sont prévenus…