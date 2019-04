PSG : Mbappé et Zahavi, un duo d'enfer pour faire signer un Lyonnais !

Dans : PSG, Mercato, OL.

Samedi, le Sun affirmait que si la Juventus avait pris la pole-position pour faire signer Tanguy Ndombele, Manchester City était toujours à l'affût, Pep Guardiola appréciant énormément le profil du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Mais, le Paris Saint-Germain ne semble pas non plus avoir renoncé à faire venir celui que Jean-Michel Aulas était prêt à céder à son ami Nasser Al-Khelaifi, de l'aveu même du président de l'OL. Cependant, si le patron de Lyon aura forcément son mot à dire, notamment au moment de parler argent, le milieu international tricolore devra également faire son choix entre les différents offres qui se profilent.

Et pour trouver à la fois des solutions financières et sportives, le PSG a mis les moyens affirme Paris-United. « Thomas Tuchel semble favorable à son arrivée. De même pour Mbappé et Kimpembe qui n’avaient pas hésité à lui faire comprendre lors de leurs retrouvailles à Clairefontaine (...) Le PSG détient aussi un atout considérable en la personne de Pini Zahavi. On rappelle que le super agent israélien avait déjà facilité le transfert de Neymar au PSG à l’été 2017. Cette fois-ci, c’est sur la piste Ndombele qu’il a jeté son dévolu. En lien avec les représentants du joueur et en même temps proche de Thomas Tuchel, Zahavi pourrait faire pencher la balance vers le club de la capitale », explique PU, qui précise toutefois que si l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain est très favorable à la venue du milieu lyonnais, ce dernier ne ferait pas l'unanimité absolue en interne.