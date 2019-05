PSG : Mbappé est invendable, Al-Khelaifi ne panique pas !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Au lendemain du choc provoqué par les propos de Kylian Mbappé à l'occasion des Trophées UNFP, le Paris Saint-Germain n'a pas réagi officiellement à cette déclaration de celui qui a été élu meilleur joueur et meilleur espoir de Ligue 1. Mais même si du côté du PSG on a été stupéfait en entendant Kylian Mbappé faire part de son souhait de quitter le club de la capitale si on ne lui donnait pas plus de responsabilités, il semble que cela n'a pas empêché Nasser Al-Khelaifi de dormir. C'est du moins ce qu'avance Le Parisien citant des sources proches des dirigeants du Paris SG.

Car pour le patron du Paris Saint-Germain, si la forme est mauvaise, le fond n'est pas surprenant. « Al-Khelaïfi connaît les prétentions du joueur. Elles ne sont pas seulement financières. Kylian Mbappé veut être considéré comme la tête de gondole du club, au même titre que Neymar, et attend également des garanties au niveau sportif. Sur le fond, les dirigeants estiment que ses attentes sont légitimes. Sur la forme, en revanche, la sortie du champion du monde les a consternés (...) Mais les déclarations publiques du meilleur joueur de Ligue 1 ne feront pas vaciller la position officielle du club : Mbappé est intransférable et reste l’une des pièces maîtresses du projet », explique le quotidien francilien après ce coup de tonnerre en matière de communication.