PSG : Mbappé au Real, Tuchel en rigole tous les jours

Dans : PSG.

C’est devenu une rengaine ces derniers mois. La presse espagnole aime bien faire ses choux gras sur le dos du Paris Saint-Germain.

Durant tout l’été dernier, les journaux ibériques ont parfaitement nourri le feuilleton Neymar. Chaque jour avait son lot de rumeurs, toutes aussi incongrues les unes que les autres. Depuis la fermeture du marché des transferts, Marca, Mundo Deportivo et consort avaient laissé le PSG tranquille. Mais ce jeudi, Marca a fait un petit dossier sur Paris. Si le média madrilène a tenu à souligner le bon travail de Leonardo, avec notamment les recrutements de Gueye et d’Herrera, la presse espagnole n’a pas pu s'empêcher d’envoyer une petite pique... En disant que Kylian Mbappé serait en froid avec Thomas Tuchel, les médias transpyrénéens ont relancé la rumeur menant le champion du monde français au Real Madrid. De quoi désespérer l’entraîneur allemand.

« Ah oui, la presse espagnole ! Ils sont toujours là dans notre vestiaire et dans mon bureau. Est-ce vraiment nécessaire de répondre à la presse espagnole ? Que dire… Rien, ma relation avec Kylian est top. J’aime jouer avec lui, il fait des choses décisives, il a toujours le sourire. On peut rigoler chaque jour avec lui, mais je ne veux pas arrêter de le pousser, parce que c’est le défi du coach de pousser ce genre de joueurs talentueux. On n’est jamais satisfait parce qu’on sait qu’il est capable de choses énormes », a lancé, en conférence de presse, Tuchel, qui se régale plutôt avec Mbappé, le prodige de 20 ans ayant marqué six buts lors des trois derniers matchs du PSG.