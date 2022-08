PSG : Mauricio Pochettino rend dingue le Qatar

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a récemment démis de ses fonctions Mauricio Pochettino. L'entraîneur argentin n'est pas rancunier concernant le sort qui lui a été réservé.

Mauricio Pochettino ne sera pas resté longtemps au PSG. L'Argentin avait pris la relève de Thomas Tuchel avant la nouvelle année 2021. Pochettino n'a jamais vraiment convaincu. L'ancien coach de Tottenham a eu beaucoup de mal pour mettre sa patte sur l'effectif francilien, après pourtant avoir promis du jeu lors de son arrivée. Pour ne rien arranger, Pochettino a perdu le Trophée des champions, le championnat et la Coupe de France. En Ligue des champions, il aura emmené le PSG en demi-finales mais saura subi une remontada contre le Real Madrid la saison passée lors des huitièmes de finale de la compétition. Aujourd'hui remplacé par Christophe Galtier, Pochettino a certainement dû prendre le temps de faire son autocritique.

Pochettino content de son bilan au PSG

🗣 Mauricio Pochettino sur son passage au PSG :



« Le projet du PSG c'est de gagner la Ligue des champions. En tout cas, c'est un échec de cinquante ans, pas seulement de la saison dernière ». pic.twitter.com/F5dEws3Kho — PFC (@PassionFootClub) August 1, 2022

Pochettino s'est d'ailleurs livré ces dernières heures pour le média Infobae. Et il est plutôt satisfait de son bilan au PSG... « Le PSG ? Je pense que c'était très positif. Il faut toujours tirer parti des expériences et en tirer des leçons. Nous sommes des êtres rationnels qui doivent penser comme ça. Sur le plan sportif, nous avons gagné la Coupe de France, le Trophée des Champions et le championnat en un an et demi. Mais il est clair que le projet du PSG est de gagner la Ligue des champions et tout ce qui est inférieur à cette victoire peut toujours être considéré comme un échec. En tout cas, c'est un échec de cinquante ans, pas seulement de la dernière saison », a notamment indiqué l'Argentin, avant d'en remettre une couche sur les critiques trop faciles qu'il a pu subir : « Nous devons également comprendre que le projet du PSG, au fur et à mesure qu'il avance, accorde une patience de moins en moins grande avec des exigences toujours plus grandes, mais les circonstances sont ce qu'elles sont. Dominer le championnat de France ou les compétitions nationales signifie que les supporters eux-mêmes ne lui accordent pas l'importance qu'il mérite. (...) Il n'y a pas non plus d'excitation à gagner. Tout est concentré sur la Ligue des Champions et parfois cela distrait un peu et cette exigence ne semble exister que dans la phase éliminatoire de la Ligue des Champions... Il n'est pas facile d'obtenir cette motivation de l'extérieur, et parfois même de l'intérieur. » Pas sûr que cela convainque grand-monde du côté des fans du PSG, qui ont en plus assisté à un beau spectacle de leur équipe ce dimanche lors du Trophée des champions remporté face au FC Nantes.