PSG : Mané pour oublier Neymar, le coup fumant du Qatar !

Dans : PSG.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain ne devrait pas faire de folies au mercato. En revanche, l’été sera chaud dans la capitale, où plusieurs joueurs sont déjà ciblés afin de renforcer l’effectif.

Et les besoins ont d’ores et déjà été clairement identifiés par le directeur sportif Leonardo selon France Football. En effet, le Paris Saint-Germain tentera, l’été prochain, de recruter un arrière droit, un milieu de terrain et un joueur offensif en cas de départ de Neymar ou de Kylian Mbappé. En défense, Youcef Atal et surtout Mattia De Sciglio sont dans le viseur. Mais ce sont les pistes qui concernent le milieu de terrain et l’attaque qui vont le plus surprendre. Et pour cause, Leonardo aurait tout simplement flashé sur Eduardo Camavinga, la jeune pépite (17 ans) du Stade Rennais.

Dans le secteur offensif, « l’affaire semble plus complexe car liée aux deux dossiers maousse-costauds Neymar et Mbappé » indique le média. Néanmoins, le PSG ne souhaite pas subir la situation et penserait d’ores et déjà à un transfert XXL de Sadio Mané pour combler un éventuel départ de Neymar, lequel figure toujours dans le viseur du FC Barcelone en vue de l’été prochain. « Son efficacité et sa mentalité sans esbroufe, le Sénégalais est perçu à Paris comme un candidat parfait pour compenser un départ du crack brésilien ». Reste à voir si un deal est possible avec Liverpool, où il brille de mille feux depuis plusieurs mois désormais.