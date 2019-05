PSG : Lloris est chaud pour signer, il peut faire pleurer Areola et Buffon

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Thomas Tuchel l’a annoncé il y a quelques jours, il n’y aura plus d’alternance au poste de gardien de but la saison prochaine au Paris Saint-Germain.

L’entraîneur allemand, qui a vécu sa première saison au sein du club de la capitale comme un échec, nommera donc un numéro un et un numéro deux. Mais qui seront ces deux portiers ? Ceux déjà en place cette saison, avec Alphonse Areola en titulaire et Gianluigi Buffon en remplaçant de luxe ? Possible, vu que le Français dispose d’un contrat longue durée au PSG et que l’Italien est bien parti pour prolonger pour un an. Malgré tout, cela n’est pas encore sûr, car tout le monde sait que Paris rêve toujours de recruter un gardien de classe internationale.

Alors que les noms de Donnarumma (Milan AC) et de De Gea (Manchester United) circulent ces derniers temps, une autre piste vient de sortir. Elle mène à Hugo Lloris. D’après les informations de AS, la formation francilienne envisage de faire une offre au champion du monde l’été prochain. En fin de cycle avec Tottenham, le gardien de 32 ans penserait à changer d’air après sept saisons chez les Spurs, surtout après une finale de Ligue des Champions face à Liverpool. Ouvert à un retour en France, sachant qu’il va bientôt être papa pour la troisième fois, Lloris pourrait donc être la proie idéale du PSG, vu que Tottenham ne retiendra pas son gardien contre son gré. Autant dire que Paris a toutes les cartes en main ou presque dans ce dossier...