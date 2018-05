PSG : Liverpool se place pour Nkunku !

Dans : PSG, Premier League, Serie A, Mercato.

Le président Nasser Al-Khelaïfi a beau se montrer serein lorsqu’il évoque le fair-play financier, le Paris Saint-Germain sera contraint de vendre cet été. Reste à savoir qui et combien de joueurs seront sacrifiés.

A l’approche du mercato estival, Gonçalo Guedes ressemble de plus en plus au candidat idéal. En effet, la valeur de l’attaquant portugais a grimpé en flèche pendant sa saison en prêt au FC Valence. Résultat, le club de la capitale réclame 80 M€ pour son transfert ! Autant dire qu’une telle vente permettrait de se débarrasser de l’UEFA. Et au cas où, le PSG possède d’autres éléments susceptibles de rapporter quelques millions. On peut citer les Argentins Javier Pastore et Angel Di Maria, ou encore Christopher Nkunku.

Cette semaine, le milieu polyvalent de 20 ans a prévenu qu’il ne resterait pas si le nouvel entraîneur Thomas Tuchel ne compe pas augmenter son temps de jeu. Pendant ce temps-là, Liverpool et la Fiorentina s’intéresseraient au jeune Parisien, annonce la presse anglaise, qui évoque un montant de 18 M€ pour racheter ses deux dernières années de contrat. Une somme intéressante pour un joueur qui n’a débuté que six matchs cette saison toutes compétitions confondues.