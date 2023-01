PSG : Messi refuse de tomber aussi bas que Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis 48 heures, les rumeurs font de Lionel Messi un possible adversaire de Cristiano Ronaldo dans le championnat d'Arabie Saoudite. Mais du côté du PSG, on ne s'inquiète pas trop.

Même s’il a toujours une option pour prolonger d’un an avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi préfère encore attendre avant de prendre une décision concernant son avenir. Agé de 35 ans, le champion du monde sait de nombreux clubs rêvent encore de lui, mais il sait surtout que du côté de l’Emir du Qatar on a demandé à Nasser Al-Khelaifi de prolonger le contrat du septuple Ballon d’Or. Cependant, quelques jours après l’officialisation de la signature de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr, moyennant un contrat gigantesque de 200 millions d’euros par an, plusieurs médias ont évoqué une surenchère d’un autre club saoudien, Al Hilal, lequel aurait proposé 300 millions d’euros par saison à Lionel Messi soit dix fois plus que ce que la Pulga gagne au PSG. De quoi forcément faire réfléchir, même si la star argentine n’a plus vraiment besoin de cela sur le plan financier. Il y a toutefois un revirement dans cette opération.

Le PSG en pole pour prolonger Lionel Messi

#Qatar2022



Fue en una tarde que el mago

Paseando en el bosque la vista cruzó

Con la más dulce mirada

Que en toda su vida jamás conoció🎵 pic.twitter.com/2FO4SnZwXr — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 19, 2022

Ce samedi, Guillem Balague, journaliste spécialiste du football espagnol pour la BBC et proche du clan Messi, affirme que contrairement à ce que les rumeurs affirment « il n’y a eu aucune offre d’Al Hilal » transmise à Lionel Messi et que les 300 millions d’euros évoqués relèvent du pur fantasme. L’expert répète que celui qui a gagné le récent Mondial 2022 avec l’Argentine va très vraisemblablement refuser toutes les offres et prolonger son engagement avec le Paris Saint-Germain. « Le PSG et Lionel Messi ont prévu d’organiser une réunion dans les prochaines semaines pour finaliser l'accord qui fera qu’il va prolonger à Paris. Pour le moment, sa motivation est de rester en Europe. Il est favori pour remporter le Ballon d'Or, le PSG est toujours qualifié en Ligue des champions, il a de grands objectifs après avoir remporté la Coupe du monde. Non seulement cette offre n’aurait aucun sens, mais en plus elle n'existe pas », précise Guillem Balague. Du côté des fans de la star argentine, on se régale de cela, estimant que Lionel Messi ne pouvait pas « tomber aussi bas » que Cristiano Ronaldo.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Dans l'éternelle rivalité entre Lionel Messi et CR7, les supporters de la Pulga ne se réjouissaient pas vraiment de voir ce dernier rejoindre éventuellement l'Arabie Saoudite et son éternel rival, estimant que le champion du monde méritait mieux que cela. Tout cela alors que les deux stars devraient s'affronter le 19 janvier prochain dans un match amical prévu de longue date et pour qui les organisateurs saoudiens auraient reçu près de 2 millions de tickets. Il sera temps ensuite pour Lionel Messi de retrouver la Ligue 1 et la Ligue des champions, tandis que Cristiano Ronaldo découvrira le championnat saoudien et les consignes de Rudi Garcia. Sacré décalage.