PSG : Les Ultras veulent sonoriser le Parc depuis les rues

Après l'annonce du déroulement à huis-clos du match PSG-Dortmund, les Ultras veulent quand même se faire entendre au Parc des Princes.

48 heures après avoir lancé un appel à la mobilisation générale derrière le Paris Saint-Germain pour le match retour de Ligue des champions contre Dortmund, le Collectif Ultras Paris a pris une gifle avec l’annonce que cette rencontre décisive allait se jouer en l'absence des supporters. La Préfecture de police de Paris a en effet indiqué que compte tenu de l’épidémie de coronavirus PSG-Dortmund se déroulera mercredi soir dans un Parc des Princes totalement vide. Invité d’Europe 1, le président du CUP a reconnu que cela était dur à vivre, mais il a également lancé un appel aux supporters du Paris SG afin qu’ils soient prêts à aller jusqu’au Parc pour soutenir leur équipe.

« On ne comprend pas, les centres commerciaux, les écoles, les parcs d’attractions sont ouverts. Des matches se sont déroulés il y a deux jours sans problème et on met un huis clos au PSG. On sait que la situation est compliquée en France et qu’il y a des décisions difficiles à prendre, mais sur celle-là, on ne comprend pas, ce n’est pas cohérent avec ce qui se passe ailleurs en France. On sait très bien qu’à Paris, il y a une belle ambiance, on comptait sur tout le monde pour pousser les joueurs à l’exploit (...) C’est une vraie frustration de ne pas pouvoir encourager nos joueurs. Si on peut demander à tous les supporters de pousser l’équipe tout autour du stade, c’est qu’on va faire. Je ne sais pas comment on va se caler, on ne veut pas pousser les gens à « foutre le bordel », mais il est important que les supporters viennent autour du stade pousser l’équipe et qu'ils nous entendent », a confié Romain Mabille. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #UnionSacreePSG a été lancé afin de mobiliser les énergies autour de ce rendez-vous forcément très spécial.