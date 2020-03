PSG : Les Ultras veulent défoncer le Mur Jaune

Dans : PSG.

Même si l'on ne sait pas encore dans quelles conditions se jouera le match PSG-Dortmund, mercredi au Parc des Princes, les Ultras de Paris exhortent les joueurs à tout casser.

Le grand rendez-vous des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Paris SG et Dortmund se profile sérieusement, et si l’on ne sait pas encore si Neymar, Mbappé et les autres pourront compter sur le soutien de leurs supporters, ces derniers sont, eux, déjà chauds. Car le Collectif Ultras Paris ne veut pas qu’encore une fois leur club soit la risée de l’Europe. Et dans un communiqué, ils ont placé les joueurs au pied du mur, jaune ou pas, histoire de montrer que les tribunes seront à la hauteur de l’événement et qu’il serait bien que la formation de Thomas Tuchel le soit aussi. L'heure n'est plus à la rigolade au Paris Saint-Germain.

« A l’aube de nos 50 ans d’histoire, notre club, notre parc, ont connu de nombreuses histoires. PSG-Madrid 93, PSG-Steaua 97, le grand huit face à notre ennemi de toujours, Sochaux-PSG 2008...Chaque fois, nous supporters, nous parisiens, sommes présents à vos côtés au Parc, en France, en Europe, nous vous suivons sans jamais rien lâcher. Mercredi, nous serons présents dès l’ouverture des portes à vos côtés, comme au match aller où le « mur jaune » n’était finalement qu’une illusion d’optique et un léger bourdonnement sonore. Joueurs, staff, dirigeants, si vous voulez gagner, jouez comme des guerriers, faites les tremblez, soyez sans pitié », réclame le Collectif Ultras Paris, qui veut éviter de cauchemarder une fois de place.