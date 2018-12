PSG : Les trois premières pistes du mercato sont bluffantes

Dans : PSG, Mercato.

D’une façon ou d’une autre, le dossier Adrien Rabiot a été réglé par Antero Henrique, qui ne compte plus sur lui pour cette saison, et espère le vendre dès le mois de janvier.

Dans le cas contraire, il y a de grandes chances que le Titi reste au placard étant donné que les dirigeants parisiens ne goûtent pas son comportement et son refus de prolonger. Thomas Tuchel, qui avait déjà fait la requête l’été dernier, est désormais en position de force pour demander la venue d’un milieu défensif. Et selon Paris United, trois premières pistes sont à l’étude. Pas forcément des cadors européens, mais des jeunes spécialistes du poste.

A commencer par Diade Samassekou, qui brille avec le RB Salzbourg et fait déjà saliver de nombreuses formations à seulement 22 ans. Le milieu malien avait notamment marqué les esprits lors de la confrontation avec Marseille la saison passée, et son prix est estimé à 20 ME. Autre solution discutée en interne et proposée par divers agents, celle menant à Tiémoué Bakayoko. L’ancien monégasque régnait sur la Ligue 1 à son poste lors de sa splendeur sur le Rocher, mais il n’a jamais su confirmer avec Chelsea, en raison notamment de problèmes physiques persistants. En prêt au Milan AC, le Franco-Ivoirien ne parvient pas à retrouver son niveau, et ne fera pas l’objet d’une offre de la part du PSG, qui a besoin d’un joueur utilisable rapidement précise le site spécialisé.

La troisième solution mène à Leandro Paredes, suivi depuis longtemps par le PSG. L'Argentin a même été supervisé par Luis Ferrer lors des derniers matchs du Zénith Saint-Pétersbourg. Pour parvenir à ses fins dans ce dossier, le Paris Saint-Germain devrait dépasser la barre des 25 ME, sachant que le club russe a mis 23 ME sur la table pour le faire venir de l’AS Roma. Depuis, la valeur du joueur n’a pas spécialement augmenté, même si le Zénith a fait savoir l’été dernier qu’il ne se séparerait de l’ancien de Boca Juniors pas sans une offre à 30 ME. Des montants copieux pour des joueurs pas forcément confirmés au plus haut niveau, mais faute d’avoir un budget illimité cet hiver, le PSG va bien devoir trouver la perle rare donc il a besoin au milieu.