PSG : Les poches pleines, Zidane tente le coup pour Mbappé au mercato

Revenu au Real Madrid pour effacer la saison vierge sur le plan national et européen, Zinedine Zidane aura les pleins pouvoirs cet été, et cela pourrait donner lieu à un recrutement spectaculaire.

Le manager de la Maison Blanche fait tout pour s’offrir Eden Hazard, mais les désirs du technicien français ne s’arrêtent pas au meneur de jeu belge. Cela va même beaucoup plus loin puisqu’Euro United révèle que la dernière discussion entre Zizou et son président Florentino Pérez a permis de faire le tour des cibles. Et on peut dire que Zidane vise haut et sait ce qu’il veut. Ainsi, parmi les joueurs que le Français aimerait recruter, on retrouve Ferland Mendy, Paul Pogba, N’Golo Kanté, Christian Eriksen, Luka Jovic, Junior Firpo et… Kylian Mbappé.

Un départ de l’attaquant du Paris Saint-Germain n’est pas envisageable, surtout après la confirmation publique de ce dernier à plusieurs occasions, mais le média européen affirme néanmoins que Zidane a contacté le meilleur buteur de la Ligue 1 pour connaître ses intentions. Une manière de préparer l’avenir, ou de voir si la perspective d’incarner le renouveau du Real Madrid dans l’ère post-Cristiano Ronaldo l’intéressait ? Pour le moment, c’est clairement non, mais Zidane a certainement de la suit dans les idées, lui qui avait tenté de recruter Kylian Mbappé en 2017 lorsque celui-ci était encore à l’AS Monaco.