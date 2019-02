PSG : Les dessous du départ de Neymar, Luis Suarez ne tombe pas dans le piège

Dans : PSG, Mercato, Liga.

De passage en France deux ans après la double confrontation face au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone sera cette fois-ci opposé à l’Olympique Lyonnais.

Un rendez-vous qui a permis aux Barcelonais de croiser la presse française et en conférence de presse, une ou deux questions ont inévitablement dévié sur le Paris Saint-Germain de leur ancien coéquipier Neymar. Pas de quoi surprendre Luis Suarez, ancien membre de la MSN qui suit visiblement tout de même l’aventure parisienne du Brésilien. Interrogé sur les raisons qui ont pu pousser Neymar à quitter le FC Barcelone, l’Uruguayen a en tout cas royalement botté en touche.

« Neymar ? C’est évidemment différent, à Paris, il a plus d’importance, il joue plus librement. Le football espagnol est aussi totalement différent de celui de la ligue française. Il s’est bien adapté la première année. S’il a quitté Barcelone pour s’éloigner de Messi ? Pour moi, non, même si c’est à lui que vous devriez poser la question », a rappelé l’avant-centre du FC Barcelone, qui n’est pas né de la dernière pluie et n’alimentera pas une éventuelle polémique au sujet de Neymar et du Barça. Les journaux espagnols n’en ont de toute façon pas besoin…