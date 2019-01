PSG : Les chiffres tombent pour Allan, ça rigole moins

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Thomas Tuchel veut un milieu de terrain de premier choix pour cet hiver, et il a déjà des idées.

Si les pistes sont désormais bien connues, la perspective de faire un effort financier afin de faire venir Allan allèche clairement l’entraineur allemand. Ce dernier a craqué sur le Brésilien, auteur notamment de deux grosses performances lors de la double confrontation face au PSG en Ligue des Champions. Mais, en dépit de l’élimination de Naples, le club de Campanie n’est pas vendeur. Néanmoins, selon Gianluca Di Marzio, cela pourrait prochainement discuter à ce sujet, même si les positions des deux clubs semblent irrémédiablement éloignées.

En effet, le média italien affirme que le Paris Saint-Germain estime que le prix d’Allan est de 40 à 50 ME. Une somme qui dépasse déjà assez largement l’enveloppe prévue pour le recrutement cet hiver, sauf en cas de vente. Mais de son côté, le Napoli a fait savoir au champion de France qu’il attendait 80 ME pour céder son milieu de terrain, qui a prolongé au printemps dernier, et se retrouve désormais sous contrat jusqu’en juin 2023. Autant dire que, sauf grosse réduction sur le prix, Naples n’a aucune raison de céder au Paris Saint-Germain dans ce mois de janvier, et l’écart de prix pour les négociations est clairement colossal.