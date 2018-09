PSG : La décision de Tuchel au mercato, Montpellier ne s’en remet pas

Dans : PSG, MHSC, Mercato.

En l’absence des Mondialistes, Thomas Tuchel a fait appel à de nombreux jeunes du Paris Saint-Germain pendant la préparation estivale.

Parmi eux, Moussa Diaby a eu l’opportunité de se montrer et de gagner sa place dans le groupe professionnel. En effet, l’attaquant de 19 ans fait partie des rotations de l'entraîneur parisien. L’international U20 français compte déjà trois apparitions en Ligue 1 cette saison, avec un but inscrit contre l’AS Saint-Etienne (4-0) la semaine dernière. Preuve que Tuchel a bien fait de le retenir malgré l’intérêt de Montpellier pour un prêt. En revanche, son homologue Michel Der Zakarian a encore du mal à digérer son échec.

« On voulait redynamiser notre jeu offensif avec de nouveaux joueurs. On voulait aussi le petit (Moussa) Diaby du PSG, mais Tuchel a voulu le garder, a confié le coach héraultais à MadeInFoot. C’est un coup qu’on espérait faire aboutir, mais on n’a pas réussi, c’est comme ça. » Pas de chance pour Montpellier, également recalé par le champion de France pour le transfert définitif du néo-Lillois Jonathan Ikoné.