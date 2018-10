PSG : Le Real se prive de shopping en attaque… pour se payer Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Après moins de deux mois de compétition, impossible de dire si le Real Madrid va véritablement sombrer cette saison en l’absence de Cristiano Ronaldo.

Pour le moment, après des premiers matchs encourageants, l’ombre de CR7 se fait en tout cas sentir, et les difficultés offensives apparaissent criantes sans un véritable patron offensif. De quoi faire une folie cet hiver, pour faire venir Eden Hazard ou Robert Lewandowski ? Ce n’est pas la tendance affirme la Cadena Cope, pour qui le Real Madrid ne compte pas faire de gros investissements avant l’été 2019. La raison ? Bien évidemment, il s’agit de pouvoir effectuer la meilleure offre possible afin de convaincre à la fois Neymar et le PSG pour le transfert du Brésilien, qui est le rêve à peine voilé du président Florentino Perez depuis quelques mois.

Aller chercher l’ancienne star du FC Barcelone chez le richissime club parisien, voilà qui fait en tout cas saliver la Maison Blanche, et explique pourquoi le club merengue serait prêt à souffrir une saison sans recruter une vedette offensive, pour mieux se concentrer sur la venue d’un Neymar très attendu cette saison. Et visiblement pas qu’au Paris Saint-Germain…