PSG : Le Real Madrid prépare un raid au prix XXL sur un cador de Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Si ces derniers mois on a souvent parlé d'une possible offre record du Real Madrid pour faire venir Neymar, cette rumeur a rapidement été balayée. Mais ce dimanche, le très sérieux quotidien El Pais affirme que si les Merengue lorgnent effectivement du côté du Paris Saint-Germain c'est pour un autre joueur brésilien. En effet, même s'il sait que la quête d'un attaquant de classe mondiale est un impératif pour le Real Madrid, le président de la Maison Blanche a aussi l'intention de renforcer une défense centrale qu'il n'estime plus vraiment au standing de son club. Les 23 buts déjà encaissés cette saison en Liga étant révélateurs d'un souci à vite régler.

Et pour remettre de l'ordre dans la défense, Florentino Perez a ciblé Marquinhos, le défenseur central brésilien du Paris Saint-Germain. Arrivé en 2013 de l'AS Rome pour 31ME, Marquinhos a toutefois encore 3 ans de contrat avec le PSG, et surtout sa valeur financière a désormais dépassé le double de la somme payée par Nasser Al-Khelaifi pour le faire venir d'Italie. Dans l'absolu, le Real Madrid a les moyens de payer plus de 60ME au Paris SG, mais si ce montant devait s'ajouter au prix colossal d'un attaquant de niveau mondial, alors le patron des Meringue pourrait revoir ses ambitions à la baisse. Reste aussi à connaître les désirs de Marquinhos, lequel est actuellement utilisé comme couteau suisse du PSG.