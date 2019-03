PSG : Le Real annonce une attaque à 300 M€ pour Mbappé !

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Kylian Mbappé dans le viseur du Real Madrid, la nouvelle ne date pas d’hier. Lorsqu’il évoluait à l’AS Monaco, le prodige français intéressait déjà le club madrilène.

On se souvient que la Maison Blanche était même annoncée en pole pour accueillir le futur crack à l’été 2017. Avant sa signature au Paris Saint-Germain en prêt avec option d’achat fixée à 180 M€. De quoi s’en mordre les doigts pour Florentino Pérez ? Pas vraiment. A en croire le quotidien As, le président du Real n’affiche aucun regret. Le prix réclamé par l’ASM était selon lui trop haut pour un joueur encore inexpérimenté. « Je préfère recruter Mbappé pour 300 M€ maintenant plutôt que dépenser 180 M€ sans connaître le résultat », aurait confié Pérez en privé.

Compte tenu des performances du champion du monde, devenu l’un des tout meilleurs joueurs, certains auront du mal à croire la version du dirigeant espagnol. En tout cas, on apprend que le Real est désormais prêt à dégainer une proposition complètement folle ! Autant dire qu’une telle vente éloignerait la menace du fair-play financier pour un bon moment. Mais un transfert de Mbappé semble quand même improbable après les démentis répétés de Nasser Al-Khelaïfi, et celui plus récent de l’attaquant parisien.