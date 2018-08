PSG : Le PSG ne sait plus quoi faire de son boulet à 5ME par an !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Profitant du changement d'entraîneur intervenu cet été au Paris Saint-Germain, Jesé espérait bien pouvoir avoir une deuxième chance avec le club de la capitale. Mais, malgré un travail mené de son côté depuis le mois de mai avec un préparateur physique, le joueur recruté pour 25ME en 2016 au Real Madrid a vite compris que Thomas Tuchel ne comptait pas vraiment sur lui. Et cela s'est concrétisé lors de cette tournée en Asie, puisque l'attaquant espagnol est resté à Paris, n'étant pas retenu dans le groupe du PSG.

Mais du côté du Paris Saint-Germain on commence à se prendre la tête entre les mains, car Jesé a encore trois ans de contrat, un salaire royal de 5ME par an et une valeur sur le marché des transferts qui atteint péniblement les 7ME. Et selon le Journal du Dimanche, le directeur sportif du PSG ne trouve aucun club pour l'attaquant. « Jesé, sous contrat jusqu’en 2021, est un poids au regard du fair-play financier. Antero Henrique fait son possible pour l’exfiltrer, mais les contacts présumés n’ont pas abouti », explique l'hebdomadaire, qui fait également remarquer que la vie privée de Jesé n'aide pas non plus à lui trouver un club. Le Paris SG a encore un peu moins de quatre semaines pour essayer de trouver une solution.