PSG : Le PSG craque et cède tout à Rabiot pour étouffer le Barça

Nasser Al-Khelaifi semble avoir fait du dossier Adrien Rabiot une affaire personnelle. Et cela d'autant plus que le FC Barcelone insiste encore et toujours pour s'offrir le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, que ce soit en payant ou en attendant que ce dernier soir libre dans un an. Mais le PSG semble être déterminé à obtenir la prolongation de contrat d'Adrien Rabiot et pour cela Antero Henrique aurait finalement accepté toutes les demandes émises par le clan Rabiot.

Selon Paris-United, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a proposé une prolongation de contrat de deux ans à Adrien Rabiot, ce que souhaitait ce dernier, et une offre salariale de 7,2ME par an avec « des primes très élevées liées aux objectifs collectifs » afin de se rapprocher des 10ME promis par le Barça au milieu de terrain français du PSG. Pour l'instant, la situation serait toujours aussi tendue entre les deux camps, et la fin du feuilleton n'est pas connue. Mais le club de la capitale a fait de gros efforts pour conserver Adrien Rabiot, et ce dernier ne pourra pas reprocher aux dirigeants du Paris SG de l'avoir maltraité lors de ces négociations estivales.