PSG : Le plan imbattable de la Juve pour balayer Paris au mercato

Toujours à la recherche d’un milieu défensif pour étoffer son effectif, le Paris Saint-Germain est intéressé par Aaron Ramsey, dont le contrat avec Arsenal expire en juin 2019. Disponible pour zéro euro l’été prochain, l’international gallois pourrait également quitter la Premier League cet hiver en cas de belle offre. Mais selon les informations de Sport Mediaset, c’est toujours la Juventus Turin qui est en pole position dans ce dossier. Et pour cause, le champion d’Italie en titre aurait un plan difficilement battable pour recruter le milieu relayeur de 28 ans.

Afin de s'offrir Aaron Ramsey dès le mois de janvier, la Juventus Turin est prête à céder Mehdi Benatia, lequel plaît énormément à Unai Emery, en plus d’une somme d’argent versée à Arsenal. Une initiative appréciée par les Gunners, et qui pourrait permettre d’intensifier les négociations la semaine prochaine. La preuve que le dossier s’est réchauffé, Aaron Ramsey est attendu dans les prochaines heures en Italie pour passer sa visite médicale, au cas où un accord serait trouvé dans les jours qui suivent entre Arsenal et l’équipe de Massimiliano Allegri. Une piste (de plus) à oublier pour le PSG ?