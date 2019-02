PSG : Le miracle Neymar est en marche à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain vite désormais chaque match comme une grosse source d'angoisse, le club de la capitale ayant perdu Neymar et Edinson Cavani pour les deux rencontres contre Manchester United en Ligue des champions. Concernant El Matador, les nouvelles données dimanche ne sont pas si rassurantes que les supporters du PSG l'espéraient, puisque l'absence du buteur uruguayen pourrait s'éterniser. Mais dans cet océan de soucis médicaux, un rayon de soleil se profile probablement grâce à Neymar. Promis à une longue convalescence, et un retour au mois d'avril et donc très probablement après un éventuel quart de finale de C1, la star brésilienne pourrait finalement revenir d'ici un mois et semble en mesure de pouvoir tenir sa place si le Paris SG continue sa route européenne.

Selon Paris-United, Neymar souffre de moins en moins de sa fracture au 5e métatarse et du côté du Paris Saint-Germain on pense à un retour précoce du joueur brésilien. « Du côté des Brésiliens, Neymar aussi a eu des examens, il récupère plus vite que prévu. À ce rythme, ils espèrent qu’il pourra rejouer à partir de la mi-mars », explique le compte spécialisé, qui parle bien d'un retour à la compétition et pas d'une simple reprise à l'entraînement. Visiblement, les injections de plasma riche en plaquettes faites du côté de Barcelone font du bien à Neymar.