PSG : Le gros défaut du PSG dévoilé par un ancien

Dans : PSG, Ligue 1.

Cette fois le Paris Saint-Germain entre dans le money time, puisqu'en dix jours le club de la capitale va affronter deux fois l'Olympique de Marseille, avant de recevoir le Real Madrid pour un match dont l'importance n'échappera à personne. Et tout cela sans oublier un déplacement à priori plus aisé à Troyes. Mais si le PSG a l'effectif qu'il faut pour enchaîner ces rencontres décisives, Alain Roche estime quand même que le Paris Saint-Germain doit impérativement faire des efforts sur le plan défensif, car c'est là que les choses ne sont pas au top côté parisien.

Dans Le Figaro, l'ancien joueur du PSG et de l'OM livre son analyse sur cette défense du Paris SG. « C’est une faiblesse relative, on parle de la meilleure défense de Ligue 1 (19 buts encaissés). Toujours est-il qu’en championnat, ce n’est pas préjudiciable. En coupe d’Europe, ça l’est plus… Les latéraux en sont responsables, mais pas seulement. Vous avez des joueurs offensifs qui ne participent pas comme d’autres à l’effort défensif. Je pense qu’un Florian Thauvin défend plus qu’un Neymar par exemple… Les défenseurs sont parfois laissés un peu trop seuls. Des défenseurs qui ont un jeu très porté sur l’offensive. Mais des latéraux capables d’être bons défensivement et d’apporter sur le plan défensif, il n’y en a pas beaucoup. Regardez Marcelo au Real : offensivement c’est un génie, mais heureusement qu’il a Ramos derrière lui ! Pour combler ces lacunes relatives, il faut compenser par le soutien des partenaires, que les joueurs offensifs participent un minimum. On ne peut pas tout avoir. C’est surtout vrai à gauche, où Layvin Kurzawa ne progresse pas et Yuri Berchiche est toujours limite. Il y a plus de problèmes à gauche qu’à droite », constate Alain Roche, qui estime que le Paris Saint-Germain doit rapidement corriger ce souci défensif, sous peine de sortir cabossé de ces matches cruciaux.