PSG : Le Bayern Munich menace Paris et le Qatar !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le mercato de folie du Paris Saint-Germain, ponctué par l’arrivée de Lionel Messi, interpelle ses concurrents européens. Le Bayern Munich en tête, qui s’est exprimé par l’intermédiaire de son président.

Si le PSG n’avait recruté « que » Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, son marché des transferts estival aurait déjà été impressionnant. Avec Lionel Messi, la cerise sur le gâteau, il devient clairement spectaculaire, même historique. Il fait trembler l’Europe, qui reproche déjà au PSG de ne pas respecter le fair-play financier. Karl-Heinz Rummenigge lançait les hostilités il y a quelques jours dans l’Equipe. « Nasser Al-Khelaïfi est le nouveau président de l’ECA (Association des Clubs Européens) et il connaît parfaitement le règlement du FPF. Avec mes homologues, nous allons veiller à ce qu’il le respecte scrupuleusement. Avec cette fonction, il a un devoir d’exemplarité », a lâché le désormais ex-président du club bavarois. Le vrai boss du Bayern Munich a pris le relais.

« Tout le monde doit obéir aux règles »

« Je me demande encore comment cela va passer avec le fair-play financier. Une chose doit être claire : s’il y a des règles, tout le monde doit leur obéir. Nous le faisons et nous attendons la même chose des autres clubs », a prévenu le président Herbert Hainer sur Bild TV, en visant clairement le PSG. Le club de la capitale dérange et les attaques se font de plus en plus nombreuses. Le Qatar semble pourtant ne pas s’en inquiéter. Durant la présentation de Lionel Messi, qui devrait toucher près de 40 ME par an, Nasser Al-Khelaïfi avait assuré qu’il n’y avait aucun souci à se faire, que tout avait été étudié et discuté avec l’UEFA. Le PSG ne semble même pas s’interdire une dernière folie, avec par exemple Eduardo Camavinga ou Paul Pogba. Preuve que la sérénité règne à Paris et à Doha.