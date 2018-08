PSG : Le Bayern fait un prix à Paris pour Boateng

Dans : PSG, Bundesliga, Mercato.

A l’heure où le marché des transferts se ferme en Angleterre, Jérôme Boateng n’a plus que deux solutions pour la poursuite de sa carrière.

Il peut rester au Bayern Munich où l’international allemand est un titulaire choyé, ou se lancer un nouveau défi en rejoignant le PSG. Tout semble se mettre en place pour une arrivée du géant de la Mannschaft dans la capitale française. Si le joueur a déjà une préférence pour le champion de France, l’accord entre les deux clubs sera le plus difficile à trouver. Surtout que le Bayern Munich ne porte pas vraiment le PSG dans son cœur.

Mais le club bavarois pourrait néanmoins faire un tout petit effort afin de faciliter ce transfert, puisque Le Parisien annonce que le champion d’Allemagne ne demanderait plus 60 ME pour laisser partir son central, mais plutôt 45 ME. Une réduction non négligeable pour Paris, qui pourrait voir ce changement d’attitude comme un appel du pied pour négocier un transfert plus raisonnable. Et faire le bonheur de Thomas Tuchel, désireux de récupérer son compatriote et de pouvoir s’offrir le choix de jouer à trois défenseurs centraux quand il en aura besoin.