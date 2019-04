PSG : Lâche et calculateur, Nasser Al-Khelaïfi accusé de plomber Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Nouvelle saison décevante pour le Paris Saint-Germain, qui se sait jugé sur ses facultés à aller loin en Ligue des Champions, et ne parvient désormais plus à passer le moindre tour en phase finale.

Le résultat et surtout la manière avec laquelle il est tombé face à Manchester United ont totalement plombé le moral des supporters. Des accidents à répétition qui ne provoquent plus la moindre indulgence de la part de Bertrand Latour, pour qui le problème vient clairement d’en haut. En effet, personne n’arbitre la bataille entre Thomas Tuchel et Antero Henrique, et surtout pas Nasser Al-Khelaïfi qui ne remplit pas son rôle selon le journaliste de RTL.

« Les problèmes sont identifiés depuis un certain nombre de mois, voire d’années dans ce club. S’ils sont encore obligés de se prendre des gifles pour réagir… Ils se sont pris une remontada 6-1 contre le Barça il y a deux ans, ils se font gifler face à Manchester United cette année, etc. Les accidents, ce ne sont plus des accidents quand ils se répètent. Je ne vois pas la porte de sortie pour ce club car vous avez un président absent (Al-Khelaïfi) qui laisse deux de ses managers (Henrique et Tuchel) se chamailler. En gros, il divise pour mieux régner, comme ça personne n’a le pouvoir sauf lui », a expliqué le consultant sur la Chaine L’Equipe. Une vision des choses bien pessimiste pour l’avenir, puisque rien n’est fait pour qu’une nouvelle catastrophe ne soit évitée dans les mois à venir.