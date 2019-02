PSG : La bombe de Riolo, Neymar ou Mbappé sur le départ

Dans : PSG, Mercato.

La blessure de Neymar tombe encore une fois au plus mauvais moment pour le PSG.

Le club de la capitale sera privé de son Brésilien pour les prochains matchs de Ligue des Champions. Et même si Paris venait à sortir Manchester United dans les prochaines semaines, l’ancien barcelonais a peu de chances d’être apte pour le tour suivant. En dépit de la qualité indéniable de l’effectif parisien, il s’agit d’un réel coup dur qui pourrait empêcher le champion de France d’aller aussi loin que voulu dans cette épreuve. Et cela pourrait même avoir des conséquences désastreuses pour l’avenir sportif du PSG, puisque Daniel Riolo estime que cela provoquerait le départ de l’une des deux stars du club : Neymar ou Kylian Mbappé.

« Pour recruter cet été le PSG devra envisager un gros départ, c'est ce qui se murmure de plus en plus. Surtout si ça se passe mal en Ligue des Champions. Neymar ou Mbappé partira et je ne mise pas forcément sur le plus star des deux... », a livré le consultant de RMC, persuadé que c’est le champion du monde français qui pourrait faire ses valises. Un choix étonnant même si avec ses blessures à répétition et son dernier mondial manqué, Neymar a vu sa valeur blesser sur le marché des transferts. En tout cas, c’est pour le moment un problème qui ne se pose pas à Paris, où les deux stars répètent régulièrement que leur présence est pour le long terme.