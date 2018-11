PSG : L’UEFA va pousser Neymar vers la sortie annonce Roustan

Dans : PSG, Mercato.

Depuis les dernières révélations des Football Leaks, la théorie du complot contre le Paris Saint-Germain est totalement relancée.

A en croire certains observateurs ou supporters, l’UEFA fait tout son possible pour nuire au club francilien. Cela passe par d’éventuelles sanctions dans le cadre du fair-play financier. Ou par un mauvais arbitrage en Ligue des Champions. C’est effectivement l’avis de Didier Roustan qui craint de voir Neymar partir si Paris n’est pas davantage respecté sur la scène européenne.

« Le club n’était pas prêt (pour l’arrivée de Neymar, ndlr). Ils n’ont pas travaillé en amont par rapport aux faiblesses de l’institution, a regretté le journaliste de la chaîne L’Equipe. Et puis, il y a les conséquences. Le PSG n’est pas arbitré comme les autres en Ligue des Champions. Si à chaque fois l’interprétation tourne en défaveur du PSG, sur trois matchs capitaux, si l’UEFA nomme Aytekin pour arbitrer le retour au Camp Nou, c’est un peu léger. »

« Neymar n’est pas du tout respecté »

« Quand on disait la saison dernière que Neymar quitterait le PSG, je n’y croyais pas. Je pense maintenant qu’il va quitter le PSG en fin de saison parce qu’il n’est pas protégé, a-t-il prédit. Ce que se prend Neymar à Naples, à Madrid... S’il est sous les couleurs d’un club costaud, jamais il n’est traité comme ça et on siffle en sa faveur. Là, il n’est pas du tout respecté. » Il est vrai que Paris a de quoi se plaindre de certaines décisions. Quant au Brésilien, sa réputation confirmée au Mondial 2018 ne joue pas en sa faveur…