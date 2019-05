PSG : L'Emir peut virer Tuchel, Al-Khelaïfi prépare la suite

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

À cause d’une mauvaise fin de saison à la tête du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel semble plus fragilisé que jamais.

Le nouveau titre de champion de France acquis à la fin du mois d’avril ne changera pas la face de l’exercice 2018-2019 du club de la capitale. Défait en finale de Coupe de France face à Rennes le week-end dernier, le PSG a perdu quatre de ses cinq derniers matchs. Une mauvaise passe qui fait tâche dans le premier bilan de Thomas Tuchel. Si fort qu’un départ de l’Allemand est évoqué dans certains médias.

Selon la Gazzetta dello Sport, l'Emir Al-Thani n'exclurait effectivement pas la fuite de son coach. Pour remplacer TT, Paris pourrait alors s’attaquer à Antonio Conte, déjà pisté durant l’été dernier. Sans club depuis son départ de Chelsea, le technicien italien est libre, et attire les convoitises. La Roma semble la plus avancée dans ce dossier, mais l’Inter Milan et la Juventus sont aussi venus aux renseignements. Autant dire que le PSG aurait potentiellement de la concurrence. Sauf que l’arrivée de Conte semble, pour l’heure, fantaisiste, vu que l’ancien coach de Dortmund refuse d’aller voir ailleurs pour continuer son aventure à Paris, où il a prolongé son contrat jusqu’en 2021 avec un nouveau salaire de 7,5 millions d’euros.