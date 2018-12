PSG : Kylian Mbappé est fait pour ce grand club, c'est une évidence

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Courtisé par le Real Madrid avant de signer à Paris en août 2017, Kylian Mbappé est toujours dans les petits papiers du club espagnol.

Néanmoins, il est désormais bien improbable que le champion d’Europe en titre s’offre le natif de Bondy. Du moins à court terme… Car selon Luis Campos, recruteur avisé du football mondial et conseiller de Gérard Lopez au LOSC, le Real Madrid reste le club parfait pour Kylian Mbappé à long terme. Reste à savoir si un jour, l’attaquant de l’Equipe de France portera les couleurs du club merengue…

« Je pense qu'il est fait pour jouer au Real Madrid. C'est mon avis. Tous les meilleurs joueurs du monde doivent jouer un jour au Bayern Munich, à Manchester United, au Real Madrid ou à Barcelone. Mais je pense qu'il est fait pour le Real Madrid. J'espère un jour aller au Bernabeu et le voir en Blanc » a lâché le Portugais, pour qui le mariage serait parfait entre le Real Madrid et Kylian Mbappé. A n’en pas douter, les dirigeant du Paris Saint-Germain ne l’entendront pas de cette oreille, eux qui n’envisagent pas une seconde de se séparer de la star française, après avoir déboursé 180 ME pour la recruter il y a un an et demi.