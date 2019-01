PSG : Kylian Mbappé au Real Madrid, la rumeur repart pour un tour !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Du côté du Real Madrid on digère visiblement toujours aussi mal la décision prise en 2017 par Kylian Mbappé lorsque ce dernier a snobé l'offre des Merengue et a décidé de signer au Paris Saint-Germain, son club de coeur. Depuis, pas un mois sans qu'une rumeur n'annonce le souhait du champion du monde français de rejoindre la Maison Blanche ou l'obligation pour le PSG de le vendre pour faire respirer ses finances. Ce dimanche, après l'énorme carton du Paris SG contre Guingamp, AS s'est rué sur une déclaration floue de Kylian Mbappé pour évoquer encore une fois la possibilité de la venue de la star française au Real Madrid.

Répondant en zone mixte à une question sur son avenir, l'attaquant du Paris Saint-Germain a gentiment tapé en touche. « Je suis très heureux d’être au Paris Saint Germain, j'ai un contrat jusqu'en 2021 ou 2022 (sic) et ce n'est pas le moment de penser à autre chose. Si j’ai envie d’aller ailleurs, au Real Madrid par exemple ? Je me sens très bien ici, mais dans le football et concernant l'avenir, on ne sait jamais, je suis certain de finir l'année ici et nous verrons », aurait déclaré Kylian Mbappé, même si on peut aussi se demander si la transcription faite des propos du joueur parisien n'a pas été utilisée juste dans le sens qui arrangeait AS.