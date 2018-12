PSG : Kluivert sort de son trou et se mêle du mercato

Dans : PSG, Mercato.

Quasiment disparu des radars depuis la fin de sa collaboration au Paris Saint-Germain, Patrick Kluivert n’aura pas marqué les esprits par son passage dans la capitale. Souvent considéré comme dépassé par les évènements, peu au fait des dossiers, l’ancien buteur néerlandais a été remplacé par un Antero Henrique beaucoup plus actif. Si Kluivert n’avait clairement pas les épaules ni le carnet d’adresse suffisant pour ce rôle, celui qui est désormais entraineur adjoint de la sélection camerounaise est néanmoins connu pour avoir de sérieuses accroches du côté du FC Barcelone. Le voilà donc bien placé pour évoquer le cas d’Adrien Rabiot, annoncé comme en discussions avancées avec le club catalan, déterminé à faire mal au PSG après l’épisode Neymar.

« Quand j’étais dirigeant, Rabiot m’a semblé être un très bon joueur, avec une bonne vision jeu et beaucoup de potentiel. Un départ en janvier ? C’est possible. Il veut peut-être partir parce qu’il ne joue pas assez même si aucun club ne lui donnera de garanties en termes de temps de jeu. Le PSG le laissera partir ? Je ne crois pas que le PSG fasse trop de difficultés, mais beaucoup de clubs le suivent. Malgré les mauvaises relations entre Paris et le Barça ? Quand tu veux un joueur, tu y vas et tu le dis. C’est comme ça que le PSG a fait avec Neymar. C’est le football », a souligné Patrick Kluivert, pour qui rien n'est impossible sur le marché des transferts, et le PSG est bien placé pour le savoir.