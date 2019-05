PSG : Kimpemboulard, Daniel Riolo humilie le roi des csc

Dans : PSG, Ligue 1.

Quand Daniel Riolo a un joueur dans le viseur, il ne fait généralement pas dans la dentelle. Et depuis plusieurs semaines, le consultant de RMC rappelle à quel point Presnel Kimpembe est hors du coup. Sur le plan mental depuis le match face à MU et sa sortie vidéo contestée, sur le plan physique où il se fait désormais régulièrement bouger, et sur le plan technique où ses relances sont de moins en moins rassurantes. Pas étonnant pour le polémiste, qui s’estime dans son droit de remettre le jeune champion du monde à sa place, ce que personne ne semble faire au sein du club.

« Au vu de ses prestations et de sa nouvelle place en tête du classement des csc, il ne faut pas qu’il s’étonne des commentaires qui sont faits sur lui, Kimpemboulard. La prestation contre Montpellier, il veut quoi ? Qu’on en dise du bien ? Il se rend compte le mec qu’il est dans le caniveau du football ? Il va faire quoi de pire que cette saison ? », a dégommé Daniel Riolo, pour qui Kimpembe a clairement touché le fond, et représente parfaitement les joueurs très friables mentalement qui sortent du centre de formation du Paris Saint-Germain selon lui.