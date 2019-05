PSG : Kimpembe a rendez-vous avec Al-Khelaïfi, l’issue est évidente

Dans : PSG, Mercato.

Complètement hors du coup en deuxième partie de saison, Presnel Kimpembe est le symbole d’un PSG qui s’est liquéfié une fois l’élimination en Ligue des Champions vécue.

Le défenseur central, si impressionnant physiquement, si sûr de lui dans les relances, s’est mis à perdre tous ses duels, à marquer contre son camp et à offrir des cadeaux aux attaquants adverses. Thomas Tuchel a tenté de le soutenir, avouant qu’il était dans une période difficile, tout en reconnaissant qu’il l’avait beaucoup sollicité. De son côté, le joueur se plaint d’être à l’abandon sur le côté gauche de la défense, où les latéraux montent beaucoup et exposent les axiaux. Son départ a été murmuré ces derniers temps, histoire de recruter un défenseur plus régulier et un rendez-vous est prévu avec Nasser Al-Khelaïfi dans quelques jours.

Mais selon Le Parisien, tout est déjà acté. Le joueur profitera de cette entrevue avec Nasser Al-Khelaïfi pour faire le bilan de cette saison et certainement reconnaître ses torts, notamment au niveau de la communication, tout en expliquant qu’il comptait bien évidemment rester au PSG. De son côté, le dirigeant qatari confirmera qu’il n’a aucune intention de vendre un jeune issu du club et champion du monde, tout cela afin de « repartir du bon pied » la saison prochaine. Il faut dire que le PSG aura beaucoup à faire cet été sur le plan du marché des transferts, et qu’un bouleversement en défense centrale n’est pas à l’heure du jour.